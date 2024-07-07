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لوبان: ماكرون في وضع "لا يمكن الدفاع عنه"
أخبار دولية
2024-07-07 | 15:40
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لوبان: ماكرون في وضع "لا يمكن الدفاع عنه"
أعلنت مارين لوبان من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي اليوم الأحد إن الرئيس إيمانويل ماكرون في وضع "لا يمكن الدفاع عنه"، بعد أن بدا أن تحالفا يساريا سيحتل بشكل غير متوقع المركز الأول في البرلمان دون تحقيق أغلبية.
وأظهرت توقعات استطلاعات الرأي المستندة إلى النتائج الأولية أن حزب التجمع الوطني يأتي في المركز الثالث خلف ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري ومعسكر ماكرون الوسطي، على الرغم من أن حزب التجمع الوطني كان يتصدر استطلاعات الرأي قبل انتخابات اليوم الأحد.
ومع ذلك، قالت لوبان إن حزبها خسر فقط بسبب التصويت التكتيكي بين ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة ومعسكر ماكرون.
وأضافت "لقد تأخر انتصارنا فقط".
أخبار دولية
ماكرون
"لا
الدفاع
عنه"
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