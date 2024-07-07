وزير الدفاع البريطاني الجديد يتعهد من أوديسا تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا

وعد وزير الدفاع البريطاني الجديد جون هيلي الأحد بإرسال مزيد من المدفعية والذخائر والصواريخ لأوكرانيا وذلك خلال زيارة لمدينة أوديسا، في تأكيد لدعم لندن المستمر لكييف.



وزار هيلي الذي عيّنه الجمعة رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا في أول زيارة خارجية له منذ تسلّمه منصبه.



وقال هيلي في بيان نشرته وزارة الدفاع البريطانية "قد يكون حصل تغيير في الحكومة لكن المملكة المتحدة تبقى متّحدة من أجل أوكرانيا".



وتعهد إرسال شحنة جديدة من المعدات العسكرية تشمل قطع مدفعية و250 ألف ذخيرة وقوارب صغيرة وصواريخ ومعدات أخرى، وفق الوزارة.