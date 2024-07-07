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الآلاف نزلوا الى الساحات للإحتفال بنتائج الإنتخابات الفرنسية وفوز اليسار
أخبار دولية
2024-07-07 | 16:37
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الآلاف نزلوا الى الساحات للإحتفال بنتائج الإنتخابات الفرنسية وفوز اليسار
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الآلاف نزلوا الى الساحات للإحتفال بنتائج الإنتخابات الفرنسية وفوز اليسار
نزل آلاف الفرنسيين الى ساحات المدن الكبرى لا سيما باريس للإحتفال بنتائج الإنتخابات وفوز اليسار.
أخبار دولية
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