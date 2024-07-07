الآلاف نزلوا الى الساحات للإحتفال بنتائج الإنتخابات الفرنسية وفوز اليسار

نزل آلاف الفرنسيين الى ساحات المدن الكبرى لا سيما باريس للإحتفال بنتائج الإنتخابات وفوز اليسار.