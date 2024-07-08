القوات الأميركية دمرت طائرتين مسيرتين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين

دمرت القوات الأميركية طائرتين مسيرتين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأكّدت القيادة المركزية الأميركية في بيان أنّ قوات شريكة دمرت مسيرتين حوثيتين فوق خليج عدن.



وأوضح البيان أنّ تلك الأنظمة تمثل تهديدًا وشيكًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.



واعتبرت تلك الأفعال لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية.

