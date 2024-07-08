جونسون سيلتقي زيلينسكي

أظهر جدول أعمال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، أنه سيلتقي بالرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، خلال قمة حلف شمال الأطلسيّ في واشنطن.



ومن المتوقع أن يكون دعم أوكرانيا محور الاهتمام في القمة، التي ستعقد في واشنطن هذا الأسبوع.



وهناك مخاوف في شأن مستقبل الدعم الأميركيّ لكييف في حالة فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من تشرين الثاني.