الجيش الأميركيّ سحب أفراده من القاعدة الجوية 101 في النيجر

سحب الجيش الأميركيّ أفراده من القاعدة الجوية 101 في النيجر، قرب المطار في العاصمة نيامي، قبل الانسحاب من قاعدة رئيسية للطائرات المسيرة قرب مدينة أجاديز الصحراوية في الأسابيع المقبلة.



وطالب المجلس العسكريّ الحاكم في النيجر في نيسان الولايات المتحدة بسحب نحو 1000 جندي من البلاد بعد انقلاب العام الماضي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.



وقالت وزارة الدفاع في النيجر ووزارة الدفاع الأميركية في بيان مشترك: "بفضل التعاون والتواصل الفعال بين القوات المسلحة النيجيرية والأميركية، انتهت هذه العملية قبل الموعد المحدد ودون أي تعقيدات."