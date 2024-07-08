وزيرة المال البريطانية الجديدة: لا وقت نضيعه لتحفيز النمو الاقتصاديّ

أعلنت وزيرة المال البريطانية الجديدة راشيل ريفز أنّها تشدد على "عدم وجدد وقت نضيعه"، لتحفيز النمو الاقتصاديّ.



وتأتي الكلمة في أول خطاب لها منذ تعيينها من المقرر أن تلقيه أمام قادة الأعمال في لندن.



وستقول ريفز وفقًا لمقتطفات من خطابها صدرت مسبقًا: "برنامجنا واضح: النمو الاقتصاديّ المستدام هو السبيل الوحيد لتحسين ازدهار بلادنا ومستوى معيشة العمال."



وتضيف: "هذه الآن مهمة وطنية. ليس هناك وقت نضيعه."



وتنوي ريفز الشروع في "إصلاح أسس" الاقتصاد، ويُتوقع أن تستغل خطابها للكشف عن تدابير "إطلاق الاستثمار الخاص وفي البنية التحتية".