رئيس الوزراء المجريّ يصل إلى بكين بعد زيارته موسكو

أعلن رئيس الوزراء المجريّ فيكتور أوربان وصوله إلى بكين في "مهمة سلام" بعد زيارته الأخيرة لموسكو وكييف.



ونشر أوربان صورة لوصوله على منصة "إكس".



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الزعيم المجريّ سيلتقي الرئيس شي جينبينغ الاثنين لإجراء محادثات عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.