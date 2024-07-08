تحوّل العاصفة القوية بيريل إلى إعصار مع اقترابها من ساحل تكساس قرب هيوستون

تحوّلت العاصفة القوية بيريل إلى إعصار مع اقترابها من ساحل تكساس قرب هيوستون، وفق ما أوضح المركز القوميّ للأعاصير.



وتبعد بيريل نحو 170 كيلومترًا شرقي مدينة كوربس كريستي ومحملة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 120 كيلومترًا في الساعة.