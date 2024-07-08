انهيار أرضيّ في منجم غير قانونيّ للذهب في جزيرة سولاويسي الإندونيسية

قُتل 12 شخصًا على الأقل وفُقد 18 آخرون بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انهيار أرضي في منجم غير قانونيّ للذهب في مطلع الأسبوع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية.



وقال رئيس وكالة الإنقاذ المحلية (باسارناس)، إنّ الانهيار الأرضي الذي وقع صباح الأحد في منطقة سوموا في إقليم جورونتالو.



وأضاف: "أدى إلى مقتل عمال مناجم وبعض السكان الذين يعيشون في القرب من المنجم غير القانونيّ."



وأوضح إجلاء خمسة ناجين وأنّ فريق إنقاذ يبحث عن 18 مفقودًا.