الجيش الإسرائيليّ شنّ ضربات جوية ومدفعية

رئيس جهاز الأمن الداخليّ الإسرائيليّ في مِصر

رئيس جهاز الأمن الداخليّ الإسرائيليّ في مِصر

انهيار أرضيّ في منجم غير قانونيّ للذهب في جزيرة سولاويسي الإندونيسية