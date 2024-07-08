رئيس جهاز الأمن الداخليّ الإسرائيليّ في مِصر

توجّه رئيس جهاز الأمن الداخليّ الإسرائيليّ (شين بيت) رونين بار جوًا إلى مِصر، لمواصلة المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفق ما ذكرت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيليّ.