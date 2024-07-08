القوات الإسرائيلية قصفت مدينة غزة وتوغلت أرتال من الدبابات من اتجاهات مختلفة

قصفت القوات الإسرائيلية مدينة غزة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.



وتوغلت أرتال من الدبابات في وسط المدينة من اتجاهات مختلفة.



وقال سكان إنّها واحدة من أعنف الهجمات منذ السابع من تشرين الأول.



وأعرب الدفاع المدنيّ في غزة عن اعتقاده أنّ عشرات الفلسطينيين قُتلوا في مناطق شرق غزة لكن فرق الطوارئ لم تتمكن حتى الآن من دخول الأحياء بسبب استمرار الهجمات على تل الهوى وصبرة والدرج والرمال والتفاح.



وقال الجيش الإسرائيليّ في بيان إنه يشن عملية تستهدف البنية التحتية للمسلحين في قطاع غزة.