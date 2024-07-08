شي جينبيغ يدعو إلى توفير الظروف لإقامة حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا

لفت الرئيس الصينيّ شي جينبيغ لرئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى وجوب القوى العظمى مساعدة روسيا وأوكرانيا على بدء مفاوضات سلام مباشرة، على ما ذكر تلفزيون "سي سي تي في" الرسميّ الصينيّ.



ودعا شي الأسرة الدولية إلى توفير الظروف والمساعدة للطرفين لاستئناف الحوار المباشر والمفاوضات.



وقال: "فقط عندما تمارس القوى العظمى طاقة إيجابية بدلًا من طاقة سلبية، يمكن أن يظهر سريعًا بريق أمل بالتوصل إلى وقف إطلاق نار."