جهاز الأمن الاتحاديّ الروسيّ أحبط محاولة أوكرانية لتدبير خطف قاذفة قنابل روسية

أحبط جهاز الأمن الاتحاديّ الروسيّ محاولة أوكرانية لتدبير خطف قاذفة قنابل روسية استراتيجية من طراز تي.يو-22إم3 إلى أوكرانيا.



ونقلت وكالة تاس عن الجهاز قوله إنّ روسيا تلقت معلومات خلال العملية ساعدت قواتها في توجيه ضربة لمطار أوزيرن العسكريّ.