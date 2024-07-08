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انفجار لغم في خاركيف في أوكرانيا

أخبار دولية
2024-07-08 | 04:15
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انفجار لغم في خاركيف في أوكرانيا
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انفجار لغم في خاركيف في أوكرانيا

قتل خمسة مدنيين حين انفجر لغم زرعته القوات الروسية في سيارتهم على طريق في غابة، على ما أعلن رئيس منطقة خاركيف العسكرية أوليغ سينيغوبوف.
     
وكتب سينيغوبوف على منصة إكس أن الانفجار وقع "قرب المقبرة رقم 17 على طريق غير معبّد في غابة، يقود إلى قرية تسيركوني."

وأوضح أنّ القتلى رجل في الـ53 وامرأتان في الـ64 والـ25، وفتى في الخامسة وطفل عمره ثلاثة أشهر.

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