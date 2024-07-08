نائب المستشار الألمانيّ رحّب بفوز اليسار على اليمين المتطرف في الانتخابات الفرنسية

رحب روبرت هابيك نائب المستشار الألمانيّ بفوز اليسار على اليمين المتطرف في الانتخابات الفرنسية.



وحذّر من تحديات قد تواجه فرنسا وأوروبا والعلاقات الفرنسية الألمانية في المرحلة المقبلة.



وقال هابيك في شتوتجارت: "لا يمكننا أن نعتبر أن الأمر قد انتهى ونغلق هذا الملف."



وأضاف: "علينا أن نراقب عن كثب ما سيحدث في فرنسا في المستقبل."