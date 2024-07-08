دوي انفجارات وسحابة دخان أسود في سماء كييف

هزت انفجارات كييف وتصاعد عمود من الدخان فوق وسط العاصمة الأوكرانية، على ما أورد صحافيون في وكالة فرنس برس وشهود، في هجوم نادر خلال النهار على المدينة.وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن شظايا من الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات الجوية سقطت في اثنين من أحياء وسط المدينة وأن فرق الإغاثة في طريقها إلى المكان.