زيلينسكي: أكثر من 40 صاروخًا روسيًا أطلقت على مدن أوكرانية

أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ القوات الروسية أطلقت "أكثر من 40 صاروخًا" على عدد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف.



وذكر زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام أن الصواريخ أصابت إضافة إلى كييف "دنيبرو وكريفي ري وسلوفيانسك وكراماتورسك" مشيرا إلى إصابة مبان سكنية وبنى تحتية ومستشفى للأطفال.

وأضاف "تمت تعبئة كل الأجهزة لإنقاذ أكبر قدر ممكن من الأرواح".

