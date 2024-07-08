وزير المالية الإسرائيليّ: وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة سيكون خطأ فادحًا

رأى وزير المالية الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش أنّ وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة الآن سيكون خطأ فادحًا.



ويتزعم سموتريتش حزبًا مؤيدًا للاستيطان يشارك في الائتلاف الحاكم.



وكتب على منصة إكس للتواصل الاجتماعيّ: "حماس تنهار وتتوسل من أجل وقف إطلاق النار."



وأضاف: "هذا هو الوقت المناسب للضغط بقوة لحين كسر وسحق العدو. التوقف الآن قبل النهاية مباشرة وإتاحة فرصة للعدو ليتعافى ويقاتلنا مرة أخرى هو حماقة لا معنى لها".