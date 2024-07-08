الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير المالية الإسرائيليّ: وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة سيكون خطأ فادحًا

أخبار دولية
2024-07-08 | 05:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير المالية الإسرائيليّ: وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة سيكون خطأ فادحًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير المالية الإسرائيليّ: وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة سيكون خطأ فادحًا

رأى وزير المالية الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش أنّ وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة الآن سيكون خطأ فادحًا.
 
ويتزعم سموتريتش حزبًا مؤيدًا للاستيطان يشارك في الائتلاف الحاكم.

وكتب على منصة إكس للتواصل الاجتماعيّ: "حماس تنهار وتتوسل من أجل وقف إطلاق النار."

وأضاف: "هذا هو الوقت المناسب للضغط بقوة لحين كسر وسحق العدو. التوقف الآن قبل النهاية مباشرة وإتاحة فرصة للعدو ليتعافى ويقاتلنا مرة أخرى هو حماقة لا معنى لها". 

آخر الأخبار

أخبار دولية

المالية

الإسرائيليّ:

الحملة

العسكرية

الإسرائيلية

سيكون

فادحًا

LBCI التالي
زيلينسكي يزور وارسو عشية قمة حلف شمال الأطلسيّ في واشنطن
زيلينسكي: أكثر من 40 صاروخًا روسيًا أطلقت على مدن أوكرانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-07-01

القناة 7 الإسرائيلية عن وزير المالية الاسرائيلي: الاتفاق مع حزب الله لا يساوي قيمة الورق الذي كتب عليه

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-30

وزارة الصحة في غزة: إستشهاد 37877 فلسطينيًا وإصابة 86969 في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-19

وزارة الصحة في غزة: مقتل 37396 فلسطينيًا وإصابة 85523 في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأوّل

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-15

وزارة الصحة في غزة: مقتل 35233 فلسطينيا وإصابة 79141 منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية في تشرين الأول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:50

رئيس الوزراء البريطاني تعهد بالعمل على التوصل إلى اتفاق أفضل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة

LBCI
أخبار دولية
06:47

ماكرون يطلب من رئيس الوزراء الفرنسي البقاء في منصبه

LBCI
أخبار دولية
06:42

ارتفاع حصيلة الضربات الروسية على كييف إلى عشرة قتلى و35 جريحاً

LBCI
أخبار دولية
06:32

ضربات روسية تستهدف ثلاث منشآت للطاقة الكهربائية في كييف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:47

ماكرون يطلب من رئيس الوزراء الفرنسي البقاء في منصبه

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:12

مقدمة النشرة المسائية 07-07-2024

LBCI
أخبار لبنان
10:47

رئيس الوزراء البريطاني الجديد يدعو الأطراف على الحدود بين إسرائيل ولبنان الى التزام "الحذر"

LBCI
صحف اليوم
00:07

البستاني لـ"الأنباء الكويتية": المبادرات لإنهاء الشغور الرئاسيّ أعطت الفرقاء اللبنانيين أقله فرصة التشاور فيما بينهم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:37

الآلاف نزلوا الى الساحات للإحتفال بنتائج الإنتخابات الفرنسية وفوز اليسار

LBCI
أخبار دولية
16:18

رئيس وزراء فرنسا يقدم استقالته صباح الاثنين

LBCI
أخبار دولية
15:03

بارديلا: تحالف العار حرم الفرنسيين من سياسة إنعاش

LBCI
أخبار دولية
14:30

ميلانشون: على رئيس الوزراء المغادرة وعلى تحالف اليسار أن يحكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فرنسا تنتخب و العالم يترقب ...

LBCI
أخبار دولية
13:41

عمالة رخيصة وراء حقائب الماركات الفاخرة

LBCI
أخبار دولية
13:36

كلما كثرت إطلالات بايدن الإعلامية .. كلما غرق اكثر

LBCI
رياضة
13:30

نهائي الـ Padel لأولِ بطولةٍ رسمية في لبنان

LBCI
رياضة
13:16

مواجهاتٌ ناريةٌ في نصفِ نهائي بطولةِ اممِ اوروبا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
14:35

على أنغام أغنية ناصيف زيتون... بسام فتوح يكشف كواليس المكياج التجريبي للعروس دانييلا رحمة! (فيديو)

LBCI
فنّ
13:50

"متسبنيش هيقتلني"... هاجمها بسكين: تفاصيل صادمة عن مشاجرة شيرين وحسام حبيب وهذه الصورة الأولى لإصابتها!

LBCI
خبر عاجل
15:36

رئيس وزراء فرنسا: لا غالبية مطلقة في البرلمان وسأقدم استقالتي غدا لرئيس الجمهورية

LBCI
أمن وقضاء
07:49

3 حالات غرق في الدامور وطرابلس والمنصف

LBCI
فنّ
13:23

بعد أن طرقت بابه مرات عدة لن تصدقوا كيف انتهت القصة الطريفة... نانسي عجرم تطلق "من نظرة"! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
08:37

إعلام تابع لحماس: غارة إسرائيلية على غزة تقتل إيهاب الغصين المسؤول الكبير في الحكومة التي تديرها حماس

LBCI
آخر الأخبار
16:08

جان لوك ميلونشون زعيم حزب فرنسا الأبية: علينا الاعتراف بدولة فلسطين لأنه من بين الوسائل المتاحة لنا للضغط

LBCI
آخر الأخبار
15:32

وفاة النائب والوزير السابق أنور الصباح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More