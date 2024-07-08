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زيلينسكي يزور وارسو عشية قمة حلف شمال الأطلسيّ في واشنطن

أخبار دولية
2024-07-08 | 05:54
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زيلينسكي يزور وارسو عشية قمة حلف شمال الأطلسيّ في واشنطن
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زيلينسكي يزور وارسو عشية قمة حلف شمال الأطلسيّ في واشنطن

يزور الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي وارسو قبل أن يتوجه إلى قمة حلف شمال الأطلسيّ (ناتو) في واشنطن، على ما أعلن مكتب رئيس الوزراء البولنديّ.
     
ويعقد قادة الحلف الأطلسيّ قمة في واشنطن من الثلاثاء حتى الخميس بعد أكثر من عامَين على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا التي تطالب بمزيد من الأسلحة والدعم من التكتل الدفاعي.
     
وجاء في بيان بولندي رسمي "سيستقبل رئيس الوزراء دونالد توسك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، مشيرًا إلى أن المسؤولَين سيلتقيان وسائل الإعلام عند الساعة 13,15 (11,15 ت غ).
     
وأضاف "لكن سيكون هناك سلسلة من القرارات المتخذة داخل حلف شمال الأطلسي تتعلق بتعزيز أوكرانيا اليوم ودعم الناتو لها".
     
ومن المحتمل أن توقع بولندا وأوكرانيا الاثنين في وارسو معاهدة ثنائية بشأن التعاون الدفاعي.

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