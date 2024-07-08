مصدر لرويترز: حلف الأطلسي سيحتاج إلى ما بين 35 و50 لواء إضافيا لتنفيذ خطط دفاعية جديدة

كشف مصدر عسكري لرويترز أن حلف شمال الأطلسي سيحتاج إلى ما بين 35 و50 لواء إضافيا لينفذ بالكامل خططه الدفاعية الجديدة في مواجهة أي هجوم محتمل من روسيا.



ورفض المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه تقديم أي تفاصيل أخرى حول هذه الخطط السرية. وعادة يتألف اللواء مما يتراوح بين ثلاثة آلاف وسبعة آلاف جندي وبالتالي فإن تشكيل ما بين 35 و50 لواء إضافيا سيشكل تحديا كبيرا.



ويواجه حلف شمال الأطلسي تحديا منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022 إذ يسعى إلى تعديل موقفه والتعامل بجدية أكبر مع خطر شن روسيا لهجوم محتمل.



وفي مؤشر آخر على حجم هذا التحدي، قال مصدر أمني لرويترز إن ألمانيا وحدها سيتعين عليها زيادة قدراتها في الدفاع الجوي بأربعة أمثال.



وفي قمة عقدت في فيلنيوس العام الماضي، اتفق زعماء دول الحلف على أول خطط دفاعية كبرى منذ أكثر من ثلاثة عقود ويعمل مسؤولون منذ ذلك الحين على تحديد المتطلبات العسكرية الملموسة لتنفيذ هذه الخطط.



ومن المتوقع إطلاع زعماء الحلف على تحديث للخطط في واشنطن هذا الأسبوع خلال قمة للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي.



وردا على طلب للتعليق، قال مسؤول في الحلف إن المعنيين بالتخطيط العسكري حددوا "متطلبات تفصيلية للقوات والأسلحة اللازمة للدفاع عن الحلف".



وأضاف: "الدفاعات الجوية والصاروخية والأسلحة بعيدة المدى والأمور اللوجستية وكذلك تشكيلات المناورة البرية الكبيرة هي من بين أولوياتنا القصوى".



وذكر أن "حلف شمال الأطلسي سيحدد على الأرجح أهدافا أكثر تطلبا للقدرات العسكرية لدوله في وقت نطور فيه القوات التي يمكنها أن تنفذ خططنا وتفي بمواجهة التهديدات التي تحيق بنا. وواثقون من أن الردع لدينا سيظل قويا".



وأحجمت وزارة الدفاع في برلين عن التعليق على الخطط المستقبلية للحلف لسريتها. لكنها أشارت أن الدول الأعضاء تلقت دعوات للتنسيق مع الحلف بشأن متطلبات القدرات العسكرية وأن هذه الجهود ستمتد إلى العام المقبل.



ومن غير الواضح من أين قد يتمكن الحلفاء من إضافة جنود وقوات تكفي لتشكيل عدد يتراوح بين 35 و50 لواء. ربما يستعان بهم من وحدات أخرى من القوات المسلحة أو تسعى دول من الحلف لتجنيد المزيد من الأفراد وقد تختار بعض الدول المزج بين النهجين.



والاتفاق على أول خطط كبرى للدفاع منذ الحرب الباردة شكل تحولا جذريا للحلف العسكري الغربي الذي لم يعتقد أن هناك حاجة لرسم خطط دفاع جديدة واسعة النطاق على مدى عقود لأنه قدر أن روسيا بعد العهد السوفيتي لم تعد تشكل تهديدا وجوديا.