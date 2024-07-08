الكرملين: ليس لدى فرنسا إرادة سياسة قوية لاستعادة العلاقات مع موسكو

رأى الكرملين اليوم، أنه لا توجد لدى فرنسا إرادة سياسية قوية لاستعادة العلاقات مع موسكو، مشيرا الى أنه سيتابع عن كثب تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة.



ولم يفلح حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي والذي يتهمه معارضوه بالتساهل أكثر من اللازم مع روسيا في الفوز بالانتخابات الفرنسية المبكرة التي جرت جولتها الثانية أمس الأحد وتصدر نتائجها تحالف يساري. وانتهت الانتخابات إلى برلمان معلق.