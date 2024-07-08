زيلينسكي: هناك ضحايا "تحت أنقاض" مستشفى للأطفال تعرض لقصف روسي في كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك أشخاصا عالقين تحت أنقاض مستشفى للأطفال في كييف تعرّض لقصف روسي الإثنين.



وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "هناك أشخاص تحت الأنقاض وعدد الضحايا الدقيق لا يزال غير معروف" مضيفا: "حاليًا، يساعد الجميع، أطباء وأشخاص عاديون، في إزالة الأنقاض".