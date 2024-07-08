ضربات روسية تستهدف ثلاث منشآت للطاقة الكهربائية في كييف

استهدفت ضربات روسية ثلاث منشآت للطاقة الكهربائية في كييف خلال سلسلة جديدة من الهجمات الكثيفة أسفرت عن مقتل 20 شخصًا على الأقل في أوكرانيا، على ما قالت الشركة المشغّلة الخاصة DTEK.



وقالت الشركة على تلغرام: "دُمّرت أو تضررت ثلاث محطات فرعية لمحولات DTEK في منطقتَي غولوسييفسكي وتشيفتشنكيفسكيي" في العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة كذلك إلى تضرّر خطوط كهرباء.