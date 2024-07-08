ارتفاع حصيلة الضربات الروسية على كييف إلى عشرة قتلى و35 جريحاً

ارتفعت حصيلة الضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، إلى عشرة قتلى و35 جريحاً، حسبما قالت السلطات المحلية على شبكات التواصل الاجتماعي.



وقالت الإدارة العسكرية في المدينة: "نتيجة للضربة الصاروخية على العاصمة، قُتل عشرة أشخاص وأُصيب 35" آخرون.