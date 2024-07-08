ماكرون يطلب من رئيس الوزراء الفرنسي البقاء في منصبه

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء غابريال أتال الذي أتى لتقديم استقالته، البقاء في منصبه "في الوقت الراهن لضمان استقرار البلاد" على ما أعلن القصر الرئاسي.



وقالت الرئاسة غداة الانتخابات التشريعية التي شهدت فوز تحالف اليسار أمام المعكسر الرئاسي ومن بعده اليمين المتطرف، إن ماكرون "شكر أتال على قيادته حملتي الانتخابات الأوروبية والتشريعية".