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رئيس الوزراء البريطاني تعهد بالعمل على التوصل إلى اتفاق أفضل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة
أخبار دولية
2024-07-08 | 06:50
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رئيس الوزراء البريطاني تعهد بالعمل على التوصل إلى اتفاق أفضل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة
تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر بالعمل على التوصل إلى اتفاق أفضل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل.
ووصف ستارمر الاتفاق الذي توصل إليه بوريس جونسون الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك عندما انسحبت بريطانيا من التكتل بأنه اتفاق "رديء".
وقال ستارمر للصحفيين في بلفاست في إطار جولة في أنحاء المملكة المتحدة: "نعتقد أنه يمكننا الحصول على اتفاق أفضل من الصفقة الرديئة التي توصل إليها بوريس جونسون وسنعمل على ذلك".
أخبار دولية
بريطانيا
كير ستارمر
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