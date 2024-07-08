روسيا: الأضرار المسجلة في كييف تسبب بها سقوط صاروخ للدفاع الجوي الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأضرار البالغة التي سجلتها كييف بعد ضربات روسية الاثنين هي نتيجة سقوط صاروخ للدفاع الجوي الأوكراني.وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الصور ومقاطع الفيديو من المكان "تؤكد أن الضرر تسبب به صاروخ للدفاع الجوي الأوكراني"، لافتة إلى أن القوات الروسية أصابت "أهدافها" العسكرية والصناعية.