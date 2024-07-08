قتلى في ضربة روسية على مستشفى ثان في كييف

أسفرت ضربة روسية على مركز طبي في كييف عن مقتل أربعة أشخاص على الأقلّ، حسبما قالت السلطات الأوكرانية الاثنين بعد ساعات قليلة من ضربة على مستشفى للأطفال في حيّ آخر.



وقالت فرق الطوارئ الأوكرانية على تلغرام: "تم الإبلاغ عن سقوط حطام في منطقة دنيبروفسكيي. تعرّض مركز طبي لأضرار جزئية. تم الإبلاغ عن أربعة قتلى وثلاثة جرحى".



من جهته، أكّد رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري يرماك على تلغرام، أن سبب كلّ ذلك "ضربة روسية جديدة" على مركز طبي.