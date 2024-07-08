رئيس الوزراء الهندي يقوم بأول زيارة الى روسيا منذ بدء الهجوم على أوكرانيا

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الى موسكو، ليبدأ زيارته الأولى الى روسيا منذ الهجوم الواسع النطاق الذي أطلقه الكرملين عام 2022 على أوكرانيا حيث تسعى الهند الى الحفاظ على تحالفها التقليدي مع موسكو وتواصل استراتيجيتها بالتموضع باستقلالية على الساحة العالمية.



وقال مودي في بيان: "أتطلع الى استعراض تعاوننا الثنائي مع صديقي فلاديمير بوتين وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية".



وأفادت وكالات الأنباء الروسية بأن مودي وصل بعد ظهر الاثنين الى روسيا.



وأعلن الكرملين أن مودي سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تطوير العلاقات الروسية الهندية الودية تقليديا، وكذلك جدول الأعمال الدولي".