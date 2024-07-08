كييف: مستشفى أوخماتديت للأطفال أصيب بصاروخ كروز روسي

أكّدت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية أن صاروخ كروز روسيًا أصاب مستشفى أوخماتديت للأطفال في كييف وتسبب بمقتل ممرّضَين على الأقلّ وإصابة سبعة أشخاص بينهم طفلان.



وقالت في بيان: "عُثر على أدلة ذات الصلة في موقع الكارثة لا سيما شظايا من الجزء الخلفي من صاروخ من طراز إكس-101 برقم تسلسلي وجزء من دفة الصاروخ نفسه".



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت في وقت سابق أن تكون مسؤولة عن الأضرار في المكان، مؤكدة دون إبراز أدلّة أن "الضرر تسبب به صاروخ للدفاع الجوي الأوكراني".