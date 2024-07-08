وارسو وكييف توقعان خلال زيارة زيلينسكي اتفاقا حول التعاون في المجال الأمني

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في وارسو اتفاق تعاون في المجال الأمني بين البلدين.



وقال توسك للرئيس الأوكراني بعد توقيع الاتفاق عشية قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، "يمكنك الاعتماد علينا دائما".