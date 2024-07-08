الأمم المتحدة "تدين بشدّة" الضربات الروسية على مدن أوكرانية

دانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا دنيس براون "بشدّة" الضربات الروسية الاثنين على مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف والتي "خلّفت عشرات القتلى والجرحى".



وفي إشارة إلى ضربة على مستشفى أوخماتديت للأطفال قالت كييف إنها نُفذت بصاروخ كروز روسي، قالت براون في بيان: "من غير المنطقي أن يقتل ويصاب أطفال في هذه الحرب".