بعد هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا... زيلينسكي يتوعد بالرد!

توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم بالرد، بعد أن أدى أحدث هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا إلى مقتل 29 على الأقل وإلحاق أضرار بمستشفى للأطفال في كييف.



وأعلن أن أوكرانيا ستدعو الى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات.