المعارضة الإسرائيلية: سندعم نتنياهو إذا وقع على اتفاق لوقف إطلاق النار

أعلن زعيم أكبر حزب معارض في إسرائيل يائير لابيد أنه سيدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البرلمان كي يبقى في منصبه إذا استقال أعضاء ائتلافه الحاكم بسبب اتفاق وقف إطلاق النار.



وقال لابيد: "ثمة اتفاق مطروح بشأن الرهائن وليس صحيحا أن نتنياهو عليه أن يختار ما بين إبرام مثل هذا الاتفاق أو البقاء في منصبه كرئيس للوزراء".



وأضاف: "دعوه ينجز الاتفاق... لقد وعدته بأنني سأسانده، وسأفي بذلك الوعد" مشيرا إلى افتراضية انسحاب شركاء نتنياهو من الائتلاف.