الجيش الإسرائيلي على وشك الانتهاء من تحقيقه في طريقة التعامل مع هجوم السابع من تشرين

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه على وشك الانتهاء من تحقيقه في طريقة التعامل مع هجوم حماس في السابع من تشرين الأول على جنوب إسرائيل.



واوضح الجيش أنه سيقدم النتائج أولا لسكان المناطق الواقعة على الحدود مع غزة التي تعرضت للهجوم وأسر الرهائن المحتجزين في القطاع، قبل إعلانها.