سلطات طالبان تخفض الرواتب الحكومية للنساء الأفغانيات

أعلنت وزارة المالية الأفغانية أن السلطات الأفغانية خفّضت رواتب الموظفات الحكوميات اللواتي أجبرن على البقاء في منازلهن منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة.



وبعد طرد الحكومة المدعومة من الخارج في عام 2021، منعت حكومة طالبان معظم النساء العاملات في القطاع العام من الحضور إلى مكاتبهن مع الاستمرار في دفع أجورهن.



وقال أحمد والي حقال المتحدث باسم وزارة المالية لوكالة فرانس برس إن "النساء اللاتي يتواجدن في المنزل ولا يذهبن إلى المكتب... رواتبهن تبلغ 5000 أفغاني (70 دولارا) شهريا".



وستستمر النساء اللواتي يُسمح لهن بالعمل في مناطق معزولة مثل المستشفيات الحكومية أو المدارس في الحصول على راتب وفقًا لمنصبهن.

