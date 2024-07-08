بوتين وبزشكيان: لعقد "لقاء شخصي" هذا العام

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، بحسب ما نقلت وكالات أنباء روسية عن المكتب الصحفي للكرملين.



واتفق الزعيمان على عقد "لقاء شخصي" هذا العام.