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العثور على 14 جثة بينهم 12 مهاجرا سوريا في الصحراء الجزائرية
أخبار دولية
2024-07-08 | 11:13
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العثور على 14 جثة بينهم 12 مهاجرا سوريا في الصحراء الجزائرية
عثر على 12 مهاجرا سوريا وجزائريين اثنين قد توفوا عطشا في الصحراء الجزائرية قرب الحدود الليبية، بينما لا يزال خمسة سوريين آخرين مفقودين، وفق ما أفاد مواطن سوري مكلّف من السلطات السورية بمتابعة شؤون المهاجرين.
وقال المكلف من السفارة السورية بالجزائر بملف المهاجرين غير القانونيين بسام فرّوخ لوكالة فرانس برس: "انطلق الضحايا من ليبيا الثلاثاء باتجاه الجزائر، ويبدو أن السائق ضلّ الطريق، وتمّ العثور عليهم أول أمس (السبت) بعد أن تاهوا في الصحراء".
وأضاف: "بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من أهالي المهاجرين، كان عدد السوريين في الرحلة 17 ولدينا أسماؤهم. لذلك ما زال البحث جاريا عن خمسة مفقودين نعتقد أنهم توفوا للأسف أيضا".
وأشار فرّوخ الى أن "جثث الضحايا مواجودة في مستشفى برج عمر إدريس (1300 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) وأن السفارة السورية بالجزائر أبلغت أهالي المتوفين أنها مستعدة لتسهيل نقل الجثامين في حال قرّروا دفنها في سوريا".
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