حماس‭:‬ نتنياهو يضع العقبات أمام مفاوضات وقف إطلاق النار

أعلنت حركة حماس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع العقبات أمام مفاوضات وقف إطلاق النار وسط محادثات مستمرة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.



ودعت الحركة في بيان، الوسطاء إلى التدخل "لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه".