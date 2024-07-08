كندا تحث إسرائيل على التراجع عن قرارها بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

حثت كندا الحكومة الإسرائيلية اليوم، على التراجع عن قرارها بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، مشيرة الى أن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي.



وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان على منصة إكس: "تعارض كندا بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. إن الإجراءات الأحادية الجانب، مثل إضعاف السلطة الفلسطينية ماليا وتوسيع المستوطنات، تتعارض مع القانون الدولي".