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السفير الأميركي: خطف أكثر من 100 شخص في إثيوبيا للحصول على فدية

أخبار دولية
2024-07-08 | 13:00
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السفير الأميركي: خطف أكثر من 100 شخص في إثيوبيا للحصول على فدية
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السفير الأميركي: خطف أكثر من 100 شخص في إثيوبيا للحصول على فدية

أعلن السفير الأميركي لدى إثيوبيا اليوم ان مئة شخص على الأقل، من بينهم طلاب، خطفوا الأسبوع الماضي للحصول على فدية في مناطق إثيوبية مضطربة تشهد اقتتالا على فترات متقطعة منذ نهاية الحرب الأهلية في إقليم تيجراي.

ورغم حدوث قدر من الاستقرار في الإقليم بعد اتفاق سلام وُقع في نوفمبر تشرين الثاني 2022، تكافح حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد لتحقيق الأمن في مناطق أخرى.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1300 شخص قُتلوا في جميع أنحاء إثيوبيا العام الماضي، لكن منطقتي أمهرة وأوروميا شهدتا معظم أعمال العنف.

وكتب السفير الأمريكي إرفين ماسينجا على منصة "إكس": "عمليات الخطف الأخيرة والمتكررة في منطقتي أوروميا وأمهرة تظهر كيف يشجع استمرار الصراع على فترات طويلة المجرمين ويضعف سيادة القانون".

وأضاف: "خُطف أكثر من 100 طالب وراكب الأسبوع الماضي للحصول على فدية".

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