هنية: العمليات العسكرية الإسرائيلية قد تعيد محادثات وقف إطلاق النار لنقطة الصفر

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة قد تعيد المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار إلى نقطة الصفر.



وقالت الحركة على "تلغرام" إن هنية أجرى اتصالا مع الوسطاء حمّل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو وجيشه المسؤولية الكاملة" عن انهيار محتمل للمفاوضات.