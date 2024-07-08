البيت الأبيض: لا تزال هناك فجوات بين حماس وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت مكغورك موجودان في مصر للاجتماع مع مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأردنيين بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وكشف كيربي أنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن.



وأكد أنه ستكون هناك "مناقشات للمتابعة" في الأيام القليلة المقبلة.