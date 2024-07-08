بايدن يخضع لفحص طبي مرتين في الأسبوع

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن خضع لفحص طبي للأداء اللغوي على يد طبيبه اليوم الاثنين.



واشار إلى أن الرئيس يخضع لفحص طبي مرتين في الأسبوع، كما يخضع لكشف طبيب أعصاب سنويا في إطار فحص طبي.



ولفت البيت الابيض إلى أن بايدن لا يعالج من الشلل الرعاش.