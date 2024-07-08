الخارجية الأميركية تدين الهجوم "الوحشي" على مستشفى الأطفال في كييف

نددت الولايات المتحدة بالقصف الذي استهدف مستشفى للأطفال في كييف، معتبرة أنها ضربة روسية متعمدة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين إن "روسيا شنت هجوما صاروخيا وحشيا آخر على المدنيين".