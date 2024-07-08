الحوثيون في اليمن: نفذنا عملية عسكرية استهدفت إيلات الإسرائيلية بطائرات مسيرة

ذكرت جماعة الحوثي اليمنية أنها نفذت عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية "بعدد من الطائرات المسيرة".



وأكدت في بيان أنها "حققت العملية أهدافها بنجاح".