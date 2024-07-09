إسرائيل تشن غارة جوية قرب مدينة بانياس السورية

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نقلا عن مصدر عسكري، بأن إسرائيل شنت هجوما جويا استهدف موقعا في محيط مدينة بانياس السورية مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.



وقال المصدر العسكري: "حوالي الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 9-7-2024، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفاً إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس".



وكشف المصدر أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.