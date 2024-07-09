بايدن يتعهّد "إجراءات جديدة" لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين بالضربات الجوية الروسية التي خلّفت 36 قتيلاً على الأقلّ في أوكرانيا، متعهّداً اتّخاذ "إجراءات جديدة" لتعزيز الدفاعات الجوية لكييف.



وبايدن الذي يستضيف في واشنطن اعتباراً من الثلاثاء قمّة لدول حلف شمال الأطلسي يشارك فيها خصوصاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في بيان "سنعلن مع حلفائنا عن إجراءات جديدة لتعزيز دفاعات أوكرانيا الجوية للمساعدة في حماية مدنها ومدنييها من الضربات الروسية".



وأضاف أنّ "الضربات الصاروخية الروسية التي أدّت اليوم إلى مقتل عشرات المدنيين الأوكرانيين وتسبّبت بأضرار وإصابات في أكبر مستشفى للأطفال في كييف هي تذكير مروّع بوحشية روسيا".



وتابع الرئيس الأميركي في بيانه "من المهمّ أن يواصل العالم الوقوف مع أوكرانيا في هذه اللحظة المهمّة وألا نتجاهل العدوان الروسي".



وإذ أكّد بايدن أنّ "الولايات المتّحدة تقف إلى جانب الشعب الأوكراني"، أوضح أنّه سيلتقي هذا الأسبوع زيلينسكي "لتوضيح أنّ دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع".

